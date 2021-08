Mainz

4447 Menschen auf Supermarkt-Parkplätzen geimpft

In der ersten Angebotswoche haben sich 4447 Menschen in Rheinland-Pfalz auf Supermarkt-Parkplätzen im umgebauten Bus gegen das Coronavirus impfen lassen. Mehr als die Hälfte von ihnen (2296) bekam auf eigenen Wunsch die Einmalimpfung von Johnson & Johnson, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Nöhl, am Montag in Mainz berichtete. 2026 Menschen wurde Biontech und 125 Moderna von den mobilen Impfteams gespritzt.