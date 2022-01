Duisburg

4:3-Sieg: Saarbrücken wahrt Anschluss an Drittliga-Spitze

Der 1. FC Saarbrücken hat in einem torreichen Drittliga-Spiel den Kontakt zur Spitze gewahrt. Die Saarländer gewannen am Sonntag mit 4:3 (1:0) beim MSV Duisburg und haben mit 37 Zählern die Aufstiegszone weiter in Reichweite. Sebastian Jacob (11. Minute), ein Eigentor von Leo Weinkauf (64.) und zwei Tore von Adriano Grimaldi (68./78.) sorgten für den wichtigen Sieg der Gäste, die in der Vorwoche bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück noch gepatzt hatten.