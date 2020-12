Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 13:50 Uhr

Koblenz

41-Jähriger wehrt sich gegen Kontrolle: Polizisten verletzt

Vor einer Diskothek in Koblenz hat ein 41 Jahre alter Mann betrunken mit einem Wagen zwei Taxis gerammt, die auf Gäste warteten. Dabei wurde ein Taxifahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die hinzugerufenen Polizisten den Mann am frühen Sonntagmorgen kontrollieren wollten, wehrte sich der Mann laut Polizeiangaben heftig und wollte wieder ins Auto steigen. Der Mann habe bei der Festnahme noch versucht, die Polizisten zu treten und zu schlagen, hieß es. Ein Polizist sei leicht verletzt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Im Auto fand die Polizei außerdem Marihuana.