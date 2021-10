Haßloch

41-Jähriger angeschossen: Mann festgenommen

Nachdem er einen 41-Jährigen auf einer Straße im pfälzischen Haßloch angeschossen haben soll, ist ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann sei am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.