Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 19:10 Uhr

Bad Ems

4,1 Millionen Bewohner: Neuer Höchststand in Rheinland-Pfalz

Im achten Jahr in Folge ist die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz gewachsen. Mit etwa 4,1 Millionen Einwohnern lebten zum Jahreswechsel 2019/20 so viele Menschen wie noch nie im Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Das waren rund 9100 Menschen mehr als noch ein Jahr zuvor.