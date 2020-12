Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 13:40 Uhr

Mainz

41 Anzeigen bei „Verfolgen und Löschen“ gegen Hasskommentare

Im Rahmen der Initiative „Verfolgen und Löschen“ gegen Hasskommentare im Internet haben Medienhäuser in Rheinland-Pfalz bislang 41 Strafanzeigen gestellt. In 8 dieser Fälle sei es gelungen, die Tatverdächtigen zu ermitteln, in 14 weiteren Verfahren werde noch ermittelt, berichtete der rheinland-pfälzische Justizstaatssekretär Philipp Fernis (FDP) am Freitag in Mainz. „Unser Anspruch war und ist: Hass und Hetze im Netz sollen nicht nur gelöscht, sondern deren Urheber auch konsequent strafrechtlich verfolgt werden.“