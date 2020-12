40-Jähriger soll Brand gelegt haben: Untersuchungshaft

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 16:40 Uhr

Ein 40-jähriger Mann soll in der Nacht zum Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Trier gelegt haben. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.

Demnach sei das Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, konnte aber schnell gelöscht werden. Es habe sich noch in der Nacht ein Verdacht gegen den 40-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Der Mann habe noch bis vor kurzem in dem Haus gewohnt, sei nun aber ohne festen Wohnsitz. Eine eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Der 40-Jährige stellte sich am Montagmorgen bei der Polizei und gab an, das Feuer gelegt zu haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Zur Schadenshöhe und zum Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch nichts bekannt.