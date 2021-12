Mainz

400 Polizisten beim Corona-Kontrolltag im Einsatz

Maskenpflicht, Zutrittsregeln zu Geschäften und Gastronomie, Kontakterfassung und Impfpässe: Rund 400 Polizeibeamte und zahlreiche kommunale Ordnungskräfte haben am fünften Kontrolltag seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz die Corona-Regeln kontrolliert. „Allein die Polizei hat von April bis Dezember 2020 rund 27.900 Verstöße festgestellt“, sagte Innenminister Roger Lewentz am Donnerstag in Mainz. „Dieses Jahr werden wir noch deutlich darüber sein.“ Von Januar bis September habe die Polizei bereits 29.800 Verstöße erfasst.