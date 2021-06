40 neue Coronainfektionen im Saarland registriert

Im Saarland sind am Mittwoch binnen 24 Stunden 40 neue Coronainfektionen registriert worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.11) hervor. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben ist, lag unverändert bei 1014 Todesfällen. Seit Beginn der Pandemie sind im Saarland 41.097 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Die Inzidenz, also die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, betrug 22,8. Am höchsten war der Wert mit 27,3 im Landkreis Saarlouis, während er im Landkreis Merzig-Wadern bei 3,9 lag.

Auf den Intensivstationen saarländischer Krankenhäuser wurden laut Intensivregister 20 Covid-Patienten behandelt. Davon wurden 13 invasiv beatmet.

