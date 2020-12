Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 16:00 Uhr

Saarbrücken

4:0 gegen Halle: Saarbrücken erobert Tabellenführung

Der 1. FC Saarbrücken ist mit dem zweiten Sieg auf der Baustelle Ludwigspark an die Tabellenspitze der 3. Liga gestürmt. Die Fußballprofis des Aufsteigers besiegten am Sonntag eine Woche nach dem 2:0 gegen Hansa Rostock auch den Halleschen FC mit 4:0 (2:0). Damit ist die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok nach drei Spielen weiter ungeschlagen, kann allerdings am Montagabend vom SV Wehen Wiesbaden (20.30 Uhr/gegen den 1. FC Kaiserslautern) wieder vom ersten Platz verdrängt werden.