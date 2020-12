Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 13:50 Uhr

Ochtendung

40 Bewohner und 12 Mitarbeiter in Seniorenheim infiziert

In einem Seniorenheim im Kreis Mayen-Koblenz sind 40 der 100 Bewohner und 12 der 80 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sieben der infizierten Senioren des Alten- und Pflegeheims St. Martin in Ochtendung seien vorsorglich im Krankenhaus, teilte die Cusanus Trägergesellschaft Trier (CTT) am Donnerstag mit. Die übrigen infizierten Bewohner befänden sich isoliert im Seniorenheim. „Es besteht ein strenges Besuchsverbot für die Angehörigen, das heißt nur in ganz besonderen Situationen sind Besuche erlaubt“, hieß es weiter. Nach dem Ausfall der zwölf infizierten Mitarbeiter werde zunächst der Dienstplan angepasst. Gegebenenfalls sprängen auch Pflegekräfte benachbarter anderer CTT-Einrichtungen ein. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.