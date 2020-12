Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 09:00 Uhr

40 000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Rund 40 000 Euro Schaden sind beim Brand eines Wohnhauses in Ludwigshafen entstanden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein elektrisches Gerät Auslöser für das Feuer war. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Beim Ausbruch des Feuers am Sonntag waren keine Bewohner in dem Einfamilienhaus, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.