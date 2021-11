Mainz/Ludwigshafen

3G-Kontrollen starten in Bus und Bahn

Nach Inkraftreten des Infektionsschutzgesetzes haben in Rheinland-Pfalz die Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regeln in öffentlichen Verkehrsmitteln begonnen. Das Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gab am Mittwoch an, Stichprobenkontrollen vorzunehmen. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass im öffentlichen Nahverkehr nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete (3G) mitfahren dürfen.