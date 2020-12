Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 12:40 Uhr

39-Jähriger stirbt nach Angriff an Stichverletzungen

Bad Bergzabern (dpa/lrs) – Ein 39-jähriger Mann ist in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) erstochen worden. Der Mann aus Gambia habe sich am Samstag mit anderen Bewohnern einer Mehrfamilienunterkunft auf einem Balkon unterhalten, als ein 19-jähriger Somalier hinzugekommen sei und auf den 39-Jährigen eingestochen habe, teilte die Polizei Rheinpfalz am Montag mit.