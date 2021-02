Linz

39-Jähriger in Linz angegriffen – kurzzeitig bewusstlos

Ein 39 Jahre alter Mann ist in Linz (Landkreis Neuwied) von zwei Männern angegriffen und dabei bewusstlos geprügelt worden. Der Mann war zusammen mit einem 28-Jährigen am Donnerstagabend in der Stadt unterwegs, als vier Männer auf sie zukamen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei von ihnen griffen die beiden demnach an und schlugen und traten auf sie ein.