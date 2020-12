Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 17:10 Uhr

Homburg

39-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Bei einem Streit auf einem Parkplatz in Homburg hat ein Mann einen 39-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Täter habe zunächst auf sein Opfer eingeschlagen, dann mit einem Teppichmesser zugestochen, teilte die Polizei in Homburg mit. Dabei habe er dem 39-Jährigen eine stark blutende Wunde am Kopf zugefügt. Das Opfer stürzte zu Boden, schlug mit dem Kopf auf und war zunächst nicht ansprechbar, wie ein Sprecher sagte.