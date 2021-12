Saarbrücken

394 neue Corona-Infektionen an der Saar: Zwölf Todesfälle

Binnen eines Tages sind im Saarland 394 weitere Corona-Infektionen und zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die Zahl der neuen Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche (Inzidenz) lag am Freitag bei 298,9 – nach 325,7 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.21 Uhr). Seit Beginn der Pandemie gab es 70 019 bestätigte Infektionen im Saarland, 1190 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.