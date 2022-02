Homburg

38-Jährige soll Säugling entführt haben: Baby wieder da

Die Polizei hat ein Baby, das aus einer Kinderklinik in Homburg im Saarland entführt wurde, am Donnerstag in der Wohnung einer 38-Jährigen gefunden. Der erst wenige Tage alte Junge verschwand am Mittwochvormittag aus dem Krankenzimmer der Mutter und ist von den Beamten wohlbehalten gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.