Berlin/Saarbrücken

38 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie steigt im Saarland weiter. Wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 03.13 Uhr) hervorgeht, lag der Wert am Freitag bei 19,3. An den Vortagen lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 16,6 beziehungsweise bei 13,5.