Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 06:20 Uhr

Winterspelt(dpa/lrs)

37-Jähriger mit Luftgewehr gesichtet: Polizeieinsatz

Winterspelt(dpa/lrs). Ein 37 Jahre alter Mann hat in Winterspelt (Eifelkreis Bitburg-Prüm) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, weil er mit einem Luftgewehr unterwegs war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen am Montagabend vier Menschen gemeldet, davon einer mit Gewehr. Mehrere Streifenwagen und auch Kräfte der Bundespolizei wurden losgeschickt.