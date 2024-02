37-Jähriger getötet – Haftbefehl gegen Sohn

ILLUSTRATION – Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Mainz (dpa/lrs). Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einem 37-jährigen Mann sitzt der Sohn des Opfers in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige sei wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlages in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei am Sonntag widerstandslos von der Polizei in Hessen festgenommen worden. Zuvor sei er auf der Flucht gewesen.

Der Vater des 17-Jährigen war den Angaben zufolge am Samstag im Mainzer Stadtteil Bretzenheim in einer Wohnung getötet worden. Die Polizei machte zur Todesursache und den Hintergründen der Tat zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Polizeimeldung