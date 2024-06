Ludwigshafen

Schulen

37 von 147 Erstklässlern müssen das Jahr wiederholen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Barbara Mächtle, Leiterin der Gräfenauschule in Ludwigshafen, sitzt in einem Flur der Grundschule. Foto: Uwe Anspach/dpa

Erschwerter Start ins Leben: Schon die Grundschule bereitet Kindern in Ludwigshafen viel Mühe. In der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz müssen zahlreiche Erstklässler das Jahr wohl wiederholen.