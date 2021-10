Saarbrücken

36-Jähriger erstochen: Verdächtiger stellt sich der Polizei

Ein 36-Jähriger soll an einer Haltestelle in Saarbrücken einen gleichaltrigen Mann erstochen haben. Der Verdächtige habe sich kurze Zeit später gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ersten Kenntnissen zufolge wohnten beide Männer im Regionalverband Saarbrücken und kannten sich seit Jahren. Als der Verdächtige den anderen Mann am Dienstagmittag an einer Haltestelle der Saarbahn getroffen habe, soll er plötzlich auf ihn eingestochen haben. Hintergrund sollen Schulden gewesen sein. Das Opfer wurde noch in eine Klinik gebracht, wo ihm aber nicht mehr geholfen werden konnte.