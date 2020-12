365 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die höchste Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, gab es am Samstag in Speyer mit 274,9 – am Freitag hatte der Wert bei 328,3 gelegen. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Trier mit 54,7. Landesweit lag die 7-Tages-Inzidenz bei 116,5.

Nach den Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen in Rheinland-Pfalz 183 Corona-Patienten auf Intensivstationen, das entspricht 21 Prozent der belegten Betten. 111 der Patienten wurden demnach beatmet (Samstag, Stand 12.15 Uhr).