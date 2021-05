Koblenz

364 neue Corona-Infektionen: Lockerungen bei positivem Trend

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 364 neue Corona-Infektionen gemeldet – bei einem insgesamt anhaltenden positiven Trend in der Pandemie. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 61,2 an (Stand 14.10 Uhr), nach 63,0 am Vortag. Vor einer Woche hatte es noch 80,6 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben. Seit Freitag gelten neue Lockerungen in Rheinland-Pfalz.