Mainz

36 Namen nach Polizistenfeier in Gaststätte übermittelt

Nach Verstößen gegen Corona-Auflagen bei einer Feier von Polizisten hat die Stadt Mainz inzwischen die Namen von 36 mutmaßlich beteiligten Beamten erhalten. Das teilte das Polizeipräsidium in Mainz am Montag mit. Die Beamten sollen sich alle bei der Feier zu teils unterschiedlichen Zeitpunkten in einer Kneipe in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aufgehalten haben.