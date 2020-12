Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 12:50 Uhr

35-Jähriger legt Feuer und attackiert Einsatzkräfte

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein 35-jähriger Mann soll in einem Naturschutzgebiet in Bad Kreuznach mehrere Feuer gelegt und anschließend die Einsatzkräfte mit einem Felsbrocken attackiert haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der Mann bereits vorher wegen einer psychischen Erkrankung aufgefallen.