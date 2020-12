Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 09:10 Uhr

Mainz

3,4 Millionen Überbrückungshilfe für Studierende

Der Bund hat bis Ende September rund 3,4 Millionen Euro an rheinland-pfälzische Studentinnen und Studenten gezahlt, die wegen der Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten sind. Demnach hatten die Studenten in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Studierendenwerke wegen der Corona-Pandemie seit Juni gut 12 000 Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt. Es wurden maximal 500 Euro pro Monat gezahlt, das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.