Idar-Oberstein

32-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Ein 32 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Idar-Oberstein lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten noch mehrere Bewohner in dem Haus geschlafen, sie seien gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige zur Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Eine 38 Jahre alte Bewohnerin sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen.