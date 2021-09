Speyer

32-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt: Ein Verletzter

Ein 32-jähriger Autofahrer hat in Speyer nach Polizeiangaben einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden verursacht. Der Mann sei am Freitagnachmittag in eine Straße abgebogen und habe dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers missachtet, teilten die Ermittler am Samstag mit. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Wagen.