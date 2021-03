319 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben binnen 24 Stunden 319 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5540 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 9 auf 3177. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Dienstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 45,8 und damit unter dem Wert vor einer Woche (47,9).

Die höchsten Inzidenzen gab es in den Landkreisen Altenkirchen (118,8) und Germersheim (112,4). Am niedrigsten war sie in den Kreisen Kusel (13,5) und Kaiserslautern (16,9) sowie in Neustadt an der Weinstraße (ebenfalls 16,9). Von den 36 Kreisen und Städten des Bundeslandes sind 25 unter einer Inzidenz von 50.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 104 739 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

