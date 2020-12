Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 19:50 Uhr

Saarbrücken

318 neue Corona-Infektionen im Saarland

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist im Saarland am Donnerstag gegenüber dem Vortag um 318 gestiegen. Damit sind seit dem Beginn der Pandemie 6594 Fälle erfasst worden, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr). 187 Todesfälle werden mit Covid-19 in Verbindung gebracht, drei mehr als am Mittwoch.