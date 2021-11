Bad Neuenahr-Ahrweiler

300.000 Tonnen Flutabfälle aus dem Ahrtal entsorgt

Mehr als 300.000 Tonnen Sperrmüll sind seit der Flutnacht im Juli bislang im Kreis Ahrweiler entsorgt worden. Das entspreche einer Müllmenge wie sonst in 40 Jahren, teilte die Kreisverwaltung Ahrweiler am Freitag mit. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises verzeichnete demnach in den drei Monaten seit der Flut rund 22.000 LKW-Bewegungen.