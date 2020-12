Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 08:10 Uhr

Berlin/Mainz

30 neue Sozialwohnungen im Saarland

Die Zahl der Sozialwohnungen im Saarland ist innerhalb eines Jahres um 30 gestiegen. Ende 2019 gab es 560 Sozialwohnungen, nach 530 vor Jahresfrist. Das geht aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Deutschlandweit ging die Zahl weiter zurück – um knapp 39 000 auf 1,14 Millionen. Auch in allen anderen Bundesländern, außer in Hamburg und Bremen, gab es weniger.