Rheinland-Pfalz

Mit 30 neuen Corona-Infektionen hat sich die Pandemie am Mittwoch auch in Rheinland-Pfalz wieder etwas schneller verbreitet als in den Tagen zuvor. Aktuell sind 312 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Gesundheitsämter registrierten 7475 bestätigte Fälle und weiterhin 239 Todesfälle.