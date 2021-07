Saarbrücken

30 bis 40 Prozent der Impftermine werden nicht gebucht

Der große Run auf Corona-Impftermine ist vorbei: Im Saarland werden in den Impfzentren in Lebach, Neunkirchen und Saarlouis im Schnitt rund 30 Prozent der Termine nicht gebucht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mitteilte. In Saarbrücken liege diese Zahl bei etwa 42 Prozent.