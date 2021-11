2G-Regelungen für weitere Weihnachtsmärkte

Auch die Städte Ludwigshafen und Kaiserslautern verschärfen die Corona-Regeln für die Weihnachtsmärkte. In der zweitgrößten rheinland-pfälzischen Stadt Ludwigshafen haben von diesem Dienstag an nur Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt zu umzäunten Flächen, wie die Kongress- und Marketing-Gesellschaft am Montag mitteilte. Der Weihnachtsmarkt dort ist bereits seit knapp zwei Wochen geöffnet.

In Kaiserslautern werden die Glühweinstände eingezäunt, in dem Bereich gilt dann ebenfalls 2G, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Voraussichtlich ab Dienstag sollen nach Kontrolle des Nachweises Zugangsbändchen verteilt werden. Eine generelle Maskenpflicht für den an diesem Montag beginnenden Weihnachtsmarkt will Kaiserslautern vorerst nicht einführen, da diese dann auch für weite Teile der Fußgängerzone gelten würde. Schilder sollen Weihnachtsmarktbesucher zum freiwilligen Tragen einer Maske animieren.

Auch für andere Weihnachtsmärkte wie etwa in Mainz, Koblenz und Trier wurden bereits 2G-Regelungen oder eine Maskenpflicht angekündigt. Bislang ist unklar, ob es nicht doch noch landesweite Regeln für die Weihnachtsmärkte geben wird.

