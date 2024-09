29-Jähriger mit Machete droht Polizistinnen und Polizisten

Am frühen Morgen betritt ein Mann mit einer Machete eine Polizeiwache in Linz und droht, Polizistinnen und Polizisten zu töten. Spezialkräfte nehmen ihn fest.

Linz (dpa/lrs). Ein mit einer Machete bewaffneter 29-Jähriger hat am frühen Morgen auf einer Polizeiwache in Linz (Kreis Neuwied) damit gedroht, Polizistinnen und Polizisten zu töten. Einsatzkräfte von Spezialeinheiten hätten den Tatverdächtigen in der abgeriegelten Eingangsschleuse der Wache fixieren und festnehmen können, hieß es vom Polizeipräsidium Koblenz.

Dabei sei der 29-Jährige durch den Einsatz eines Tasers leicht verletzt worden. Die Beamten blieben demnach unverletzt. Über das Motiv des Mannes wurde zunächst nichts bekannt.