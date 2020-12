Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 15:00 Uhr

29-Jähriger bedroht Mann mit Messer in Obdachlosenunterkunft

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem Streit hat ein 29 Jahre alter Mann einen 28-Jährigen in einer Obdachlosenunterkunft in Saarbrücken mit einem Brotmesser bedroht. Der 29-Jährige hielt dem Mitbewohner in der Nacht zum Sonntag das 20 Zentimeter lange Messer an den Hals und drohte ihn umzubringen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Männer seien Bewohner der Obdachlosenunterkunft.