Mainz

297 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz nun auf 72,3

In Rheinland-Pfalz sind innerhalb eines Tages 297 neue Corona-Infektionen im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden – und drei weitere Todesfälle. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg auf 72,3 – nach 68,4 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Sonntag mitteilte.