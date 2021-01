Saarbrücken

284 neue Corona-Infektionen im Saarland: zwölf weitere Tote

Die Gesundheitsämter im Saarland haben am Donnerstag 284 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 12 auf 734, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner – betrug 118.