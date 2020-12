Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 19:10 Uhr

Saarbrücken

2831 bestätigte Corona-Infektionen im Saarland

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich am Dienstag leicht auf 2831 erhöht. Das entspricht neun mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstagabend (Stand: 18.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb weiter unverändert bei 174.