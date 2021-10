Berlin/Saarbrücken

28 neue Corona-Infektionen im Saarland

Binnen eines Tages sind im Saarland 28 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) lag bei 53,2 nach 53,0 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand 11.40 Uhr). Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus wurde gemeldet. Insgesamt gibt es in dem Bundesland bislang 49.254 bestätigte Corona-Infektionen. 1064 Menschen starben an oder mit dem Virus.