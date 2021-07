Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 20:10 Uhr

Trier

27-Jähriger bei Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt

Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Trier bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Bus zusammengeprallt. Der Busfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme bildete sich ein erheblicher Rückstau in beide Fahrtrichtungen.