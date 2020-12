Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 18:00 Uhr

2762 Corona-Infizierte im Saarland: 2569 Genesene

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen im Saarland ist am Mittwoch auf 2762 gestiegen – ein Fall mehr als am Dienstag. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit (Stand 17.00 Uhr). Die Zahl der bestätigten Todesfälle blieb demnach bei 171. Von den nachgewiesenen Fällen seit dem ersten Auftreten des Virus im Bundesland gelten der Behörde zufolge insgesamt 2569 Menschen inzwischen als geheilt. Von den Erkrankten werden aktuell 14 stationär behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. Grundlage der Zahlen sind Angaben der Kreisgesundheitsämter an das Ministerium.