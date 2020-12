Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 09:20 Uhr

Westerburg

26-Jähriger stürzt von Felsen und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz von einem Felsen in Westerburg (Westerwaldkreis) ist ein 26 Jahre alter Mann schwer am Kopf verletzt worden. Er fiel etwa 15 bis 25 Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Sturz von einer Plattform des „Katzensteins“ am Freitag war zunächst unklar. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.