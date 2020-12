Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 08:30 Uhr

Bingen

26-Jähriger fährt betrunken Auto und kracht in Kiosk

Ein 26-jähriger betrunkener Mann hat in der Nacht zu Mittwoch die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Kiosk an einem Bahnübergang in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) gekracht. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei „erheblicher“ Schaden am Fahrzeug und dem Kiosk. Das kleine Gebäude sei auf der gesamten Frontseite am Sockel beschädigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Der 26-Jährige sei auf regennasser Fahrbahn mit seinem Auto ins Rutschen gekommen. Der Mann sei zudem deutlich alkoholisiert gewesen und besitze keine gültige Fahrerlaubnis. Er blieb unverletzt.