26-Jähriger bei Arbeitsunfall im Weinberg gestorben

Bei Arbeiten in der Steillage eines Weinbergs in Serrig (Kreis Trier-Saarburg) mit einer Raupenmaschine ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Ein anderer Arbeiter auf der ehemaligen staatlichen Weinbaudomäne wurde bei dem Unfall am frühen Samstagvormittag leicht verletzt, wie die Polizei in Saarburg mitteilte.

Die Raupenmaschine war in der Steillage des Weinbergs mit einer Seilzugwinde an einem Anhänger befestigt, wie es hieß. Dieser war demnach an eine Zugmaschine gekoppelt, die auf einem höher gelegenen Wirtschaftsweg abgestellt war. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Anhänger vom Wirtschaftsweg in die Steillage hinab gezogen worden und zusammen mit dem Raupenfahrzeug und der Zugmaschine in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache und der genaue Hergang würden noch ermittelt.

Der Fahrer des Raupenfahrzeuges aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Die Bergung der bis zum Serriger Bach am Fuß des Weinbergs abgestürzten Arbeitsgeräte dauerte mehrere Stunden bis zum späten Nachmittag.

