Saarbrücken

26-Jähriger attackiert Rettungskräfte und Polizisten

Ein 26 Jahre alter Mann hat in Saarbrücken Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen. Der Mann sei am Freitag selbst Opfer eines Körperverletzungsdeliktes geworden, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Rettungskräfte seine blutenden Gesichtsverletzungen versorgen wollten, habe der Mann sich aggressiv gezeigt und sie angegriffen.