Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 19:10 Uhr

2656 bestätigte Corona-Infektionen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag auf 2656 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag (Stand 18.00 Uhr) bedeutet dies ein Plus von 11, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, stieg im gleichen Zeitraum um 2 auf 151.